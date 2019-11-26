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Son Dakika Güncel Kırşehir'de gençler, 'Genç Fikirler Atölyesi' projesi ile esanaflığı, ihracatı ve pazarlamayı... - Son Dakika

Kırşehir'de gençler, "Genç Fikirler Atölyesi" projesi ile esanaflığı, ihracatı ve pazarlamayı...

6 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde gençler, "Genç Fikirler Atölyesi" projesi ile esanaflığı, ihracatı ve pazarlamayı öğreniyor.

Kırşehir'de gençler,

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde gençler, "Genç Fikirler Atölyesi" projesi ile esanaflığı, ihracatı ve pazarlamayı öğreniyor.


Esnaf ve sanatkarlara ihracat vizyonu kazandırmak, ihracatla ilgili olumsuz algıları değiştirmek amacıyla Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Genç Fikirler Atölyesi" projesi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde gerçekleştirildi.


Öğrenciler tarafından ilgi gösterilen etkinlik, Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel ve Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Finansman Dairesi Başkanı Damla Ebru Aktaş' ın katılımlarıyla yapıldı.


Öğrencilere, e-ticaret, elektronik pazarlama, esnaf kimdir?, ihracat potansiyeli nedir?, pazarlama ve markalaşma projesi (PAMAP) ve dünden bugüne davranışsal Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve kamu politikasında davranışsal yaklaşımlar konularında sunum yapıldı.


Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünce düzenlenen ve 5-8 Aralık 2019 tarihinde ATO Congresium' da gerçekleştirilecek olan "Türkiye Kooperatifler Fuarına Kırşehirli kadın kooperatifleri de ziyaret edilerek davet edildi. - KIRŞEHİR

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Kırşehir, İhracat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:19 Kaynak: İHA
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