Kırşehir'de gençler yarınlara kalite yönetim sistemi uygulaması ile hazırlanıyor - Son Dakika

Kırşehir'de gençler yarınlara kalite yönetim sistemi uygulaması ile hazırlanıyor

Kırşehir'de gençler yarınlara kalite yönetim sistemi uygulaması ile hazırlanıyor -KAEÜ'si Rektörü Vatan Karakaya, "Yarınlara öğrencilerimizi kalite yönetim sistemi ile hazırlamaya çalışıyoruz" Kırşehir'de gençler, Ahi Evran Üniversitesince desteklenen kalite yönetim sistemi uygulaması ile...

Kırşehir'de gençler yarınlara kalite yönetim sistemi uygulaması ile hazırlanıyor

-KAEÜ'si Rektörü Vatan Karakaya, "Yarınlara öğrencilerimizi kalite yönetim sistemi ile hazırlamaya çalışıyoruz"

KIRŞEHİR - Kırşehir'de gençler, Ahi Evran Üniversitesince desteklenen kalite yönetim sistemi uygulaması ile yarınlara hazırlanıyor.

Bilginin üretime dönüşmesi aşamasının üniversitede kalite yönetim sisteminin kullanımı ile geliştirildiğini belirten Rektör Vatan Karakaya, "Pilot üniversite olarak bölgesel kalkınma ve ihtisaslaşma alanıyla, Türkiye'de ki misyonunu bölgede farklı olarak ortaya koymaya çalışıyor"dedi.

Pilot üniversite başlığı altında yedi projede kalite yönetim sisteminin uygulandığını vurgulayan Rektör Karakaya, "Kaba Yem Projesi, Kırşehir'de altı farklı lokasyonda çalışıyor. Bunun yanında Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi yataklı olarak yakında hizmete açılacak. Geleneksel Tıp Merkezi ile Sporcu Sağlığı Merkezi kuruldu. Bunların temelinde ise jeotermal fayda ile şehrin kendine özgü jeotermal kaynağını kullanarak bir farklılaşma yakalamaya çalışıyoruz"diye konuştu.

Jeotermal seracılığa yatırımcı ilgi duyuyor

Jeotermal seracılığın bölgede geliştirileceğini ve yatırımcı için de cazip hale geldiğini anlatan Karakaya, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Bölgede sera kümelenmesi anlamında bir yatırımcı Karakurt bölgesinde yatırımını yaptı. Bizim ar-ge seramızda bin 400 metre kare ile Türkiye'nin yedi ye yakın stratejik ürünü proje olarak çalışıyor durumda. İspanya, Almanya, İtalya ve birkaç Avrupa ülkesinin de bulunduğu bir Avrupa projesi de bu serada araştırma projelerini yürütecek."

"Pandeminin getirdiği sorunlar içerisinde eğitim-öğretimin yürütülmesi ve bunu yaparken de Ahi Yeterliliğe dayalı kalite yönetim sistemi, Türkiye'de örnek olmaya devam ediyor. 2017 yılından bu yana Türkiye'nin ilk kalite belgesi alan üniversitesi olarak üniversiteyi kalite şartları altında yöneterek yarınlara hem bireyleri hem öğretim üyelerini hem de öğrencilerimizi hazırlamaya çalışıyoruz."

Kırşehir'de gençler yarınlara kalite yönetim sistemi uygulaması ile hazırlanıyor

Karakaya, Kırşehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 09:29

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de gençler yarınlara kalite yönetim sistemi uygulaması ile hazırlanıyor - Son Dakika
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