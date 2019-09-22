Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de gençlik liderlerinin değerlendirme toplantısı
Son Dakika Güncel Haber

Kırşehir'de gençlik liderlerinin değerlendirme toplantısı

18 dakika önce

Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin, Gençlik Merkezleri Müdürlüğü bünyesindeki il ve ilçe gençlik liderleri ile Yurt Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki il ve ilçe yurt eğitim sorumlularıyla bir araya geldi.

Kırşehir'de gençlik liderlerinin değerlendirme toplantısı, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Faruk Şahin, Gençlik Merkezleri Müdürlüğü bünyesindeki il ve ilçe gençlik liderleri ile Yurt Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki il ve ilçe yurt eğitim sorumlularıyla bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahin, değerlendirme toplantısında gençlik liderleri ve yurt eğitim sorumlularıyla buluştu.

Toplantıda konuşan Şahin, 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesinde gerek yurtlarda barınan ve gençlik merkezlerindeki faaliyetlere katılacak olan gençler için yeni dönemde yapılacak kurslar, sportif çalışmalar, kültürel faaliyetler, sosyal sorumluluk projeleri ve atölye kulüplerinin öneminden bahsetti.

Gençlik Merkezlerinin gençlerin kendilerini geliştirmesi için en önemli alanlardan olduğunu vurgulayan Şahin, "Gençlerin akranlarıyla kaynaşmalarını, sevgi, saygı, hoşgörü, nezaket gibi değerleri benimsemelerini sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 04:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: İstanbul Valiliği ve İBB'nin ortak kararıyla Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu
ABD Başkanı Donald Trump: BM'de İranlı yetkililerle görüşmeye niyetim yok Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Amerikan Kamuoyuna FETÖ uyarısı İngiltere Başbakanı Boris Johson, Amerikalı modele belediye bütçesinden 126 bin pound verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 16:59:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de gençlik liderlerinin değerlendirme toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]