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Kırşehir'de gıda denetimi yapıldı

7 saat önce

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde gıda denetimi gerçekleştirildi.

Kırşehir'de gıda denetimi yapıldı, System.String[]

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde gıda denetimi gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü kontrol görevlilerince yapılan gıda denetimlerinde işletme ve toplu tüketim alanlarının incelendiği belirtildi.

Denetimde okul kantinleri, yemekhane, lokanta, restoran, hazır gıda alanlarının da incelendiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kent merkezinde et, süt ve ürünleri üreten iş yerleri, ekmek ve unlu mamul çeşitleri, kebap ve şarküteri ile bakkal ve büfe gibi tüm gıda işletmeleri denetlenmektedir. Amacımız halkın sağlığını korumak ve vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşmalarını sağlamak. Vatandaşlarımız gördükleri olumsuzlukları 7 gün 24 saat Alo Gıda 174 hattına bildirebilir, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze başvurabilir."

Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:22 Kaynak: AA
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