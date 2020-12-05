Kırşehir'de "Göç ve Aile" konulu resim yarışması - Son Dakika

Kırşehir'de "Göç ve Aile" konulu resim yarışması

05.12.2020 16:11
Kırşehir'de

Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman, "Göç ve Aile" konulu resim yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman, "Göç ve Aile" konulu resim yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Diyanet Vakfı'nın katkılarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen "Göç ve Aile" konulu resim yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

İl Müftülüğü makamında düzenlenen ödül törenine İl Müftüsü Mehmet Yaman, İl Müftü Yardımcısı Zeynep Önen, Akpınar İlçe Müftüsü Abdullah Karaca, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Müftü Yaman, yarışmaların öğrencilerin kendilerini geliştirmesi ve yeni beceriler kazanması için önemli olduğunu anımsatarak, "Göç ve Aile" temalı yarışmaya katılan tüm öğrencileri teşekkür etti.

Yarışmada dereceye girenleri tebrik eden Yaman, Kırşehir genelinde birinci olan Gamze Nur Lafçı, ikinci Emine Seda Gediş ve üçüncü Safiye Bozkurt'a da ödüllerini verdi.

Mehmet Yaman, Kırşehir, Resim, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de 'Göç ve Aile' konulu resim yarışması - Son Dakika


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