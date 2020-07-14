Kırşehir'de gölete giren genç boğuldu - Son Dakika

Dalgıçların yaptığı çalışma sonucu Musa Torun'un cesedi göletten çıkarıldı.

Bölgeye sevk edilen jandarma ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarından sonuç alınamayınca Aksaray 'dan su altı arama kurtarma ekibi çağrıldı.

Bir süre sonra eşinin çırpınmaya başladığını gören Güllü Torun, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Musa Torun (24), ailesiyle gittiği Aksaklı Karacalı Göleti'ne serinlemek için girdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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