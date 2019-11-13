Kırşehir'de gölette ceset bulundu

Kırşehir'de gölette bir erkek cesedi bulundu.

Merkez Kuşdilli Mahallesi Dinekbağı mevkisindeki gölette hareketsiz bir kişi olduğunu görenler, durumu polise bildirdi.

Ekiplerin incelemesinde vücudunda herhangi bir darp veya yara izi bulunmayan 65 yaşındaki Ömer Karakaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Karakaş'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.