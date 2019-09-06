Kırşehir'de "Güvenli Eğitim Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığında "Güvenli Eğitim Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akın, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda okul idarecilerinin taleplerini aldı.

Toplantıda konuşan Vali Akın, çocukların eğitimini huzurlu ve güvenli ortamda tamamlamaları için bütün hazırlıkları yaptıklarını ifade etti.

Kırşehir'in eğitimde marka kent olmasında öğrencilerin doğru ve elverişli ortamda eğitim görmelerinin payının büyük olduğunu vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın daha güvenli bir ortamda eğitim almaları adına kurumlarımızca yürütülen çalışmaları gözden geçirerek, eksikleri giderdik. Çocuklarımızı evden okula taşıyan servisler, okulun çevresi ve okulun içindeki kantin gibi alanların güvenliği çok önemli. Trafik ekiplerimiz servislerin denetimini yoğun bir şekilde yapacak. Okullarda güvenli eğitimi sağlayan unsurlardan en önemlisi kamera kayıt sistemi. Çocuklarımıza zarar verebilecek kötü niyetli kişilerin okul çevresinden uzak tutulmasında kameraların öneminden dolayı idarecilerimizin kameralarını kontrol ettirip, sürekli çalışır vaziyete getirmeleri önemli."

Kantinlerde çalışanların dikkatli olması ve sürekli denetimlerin yapılmasının önemine işaret eden Akın, "Okulların çevresinde uyuşturucu satanlara ya da tek sigara satanlara da asla fırsat verilmeyecektir, kontroller sürecektir. Önümüzdeki eğitim öğretim döneminde bir çocuğumuzun bile burnu kanamadan, kazasız, belasız geçirmek en büyük temennimizdir." diye konuştu.

İlgili kurumların sunumlarının ardından, okul idarecileri ve kurum temsilcilerinin görüşleri alındı.

Toplantıya, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, daire müdürleri ve okul idarecileri katıldı.