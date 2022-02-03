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Kırşehir'de güvenli eğitimle ilgili çalışmalar değerlendirildi - Son Dakika

Kırşehir'de güvenli eğitimle ilgili çalışmalar değerlendirildi

03.02.2022 16:35
Kırşehir'de güvenli eğitimle ilgili çalışmalar değerlendirildi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, okullarda güvenli eğitim için gerekli denetim ve çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, okullarda güvenli eğitim için gerekli denetim ve çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güvenli Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında konuşan Vali Akın, amaçlarının çocukların eğitimlerini huzur ve güven içerisinde tamamlamalarını sağlamaları olduğunu ifade etti.

Öğrencilerin eğitimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri amacıyla gereken tüm tedbirleri aldıklarını vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"2. dönem 7 Şubat Pazartesi başlayacak. Her dönem başında olduğu gibi yine düzenlediğimiz bu toplantıda çocuklarımızın güven ve huzur ortamında eğitim almalarını sağlamak amacıyla aldığımız tedbirleri gözden geçireceğiz. Çocuklarımızın okullarına güvenli bir şekilde gidip, yine okul çıkışında güvenli şekilde evlerine dönmeleri için gerekli tedbirleri almaktayız. Hem okul çevresinde hem okul dışında çocuklarımızı etkileyebilecek olumsuzluklardan korumak maksadıyla, bugünkü toplantıda kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını gözden geçirecek, önümüzdeki yarıyılla ilgili hazırlık çalışmalarımızı hep birlikte değerlendireceğiz."

Çocukların okula ulaşımlarını sağlayan servis araçları için gereken denetimlerin yapıldığını vurgulayan Vali Akın, "Madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında gereken önlemleri alıyor, okul civarlarındaki metruk binaları takip ediyoruz. Okullar civarındaki iş yerlerinde açık sigara satışını engellemek adına da çalışmalar yürütüyor, gerekli denetimleri gerçekleştiriyoruz. İçerisinde bulunduğumuz salgın sürecinde çocuklarımızdan maske, mesafe, temizlik kurallarına riayet etmelerini bekliyoruz. 2. dönemde de yüz yüze eğitimin sürdürülebilir olması için salgınla mücadele alınan tedbirlere uyulması önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, ilgili kurumlar eğitim güvenliğiyle ilgili sunum yaptı.

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İbrahim Akın, Neşet Ertaş, Kırşehir, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de güvenli eğitimle ilgili çalışmalar değerlendirildi - Son Dakika


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