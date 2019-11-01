Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de güvenlik koordinasyon toplantısı
Son Dakika Güncel Kırşehir'de güvenlik koordinasyon toplantısı

Kırşehir'de güvenlik koordinasyon toplantısı

7 saat önce

Kırşehir Güvenlik Koordinasyon Toplantısı, Vali İbrahim Akın'ın başkanlığında yapıldı.

Kırşehir'de güvenlik koordinasyon toplantısı, System.String[]

Kırşehir Güvenlik Koordinasyon Toplantısı, Vali İbrahim Akın'ın başkanlığında yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve çevresinde öğrencilerin güven ortamında okula giriş çıkışlarının sağlanması ile genel güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

Toplantı da konuşan Vali Akın, üniversite kampüslerinde alınan tedbirlerle güvenli bir ortamda öğrencilerin eğitimlerini sürdüreceklerini aktardı.

Akın, "Kampüsler ve bağlı öğrenci yurtlarında öğrenim ortamını bozacak her türlü faaliyete yönelik güvenlik önlemlerini aldık. Üniversitemiz ve çevresinde mevcut olan güven ortamının devamlılığının sağlanması, yasal olmayan eylem ve etkinliklere izin verilmemesi, gerekli yasal işlemlerin uygulanması gibi konularda kararlar alarak, yürürlüğe koyuyoruz. Amacımız, ilimizde üniversite eğitim öğretim hayatının sorunsuz bir şekilde devam etmesi, öğrencilerimizin huzurlu ve güven içerisinde mezun olmalarıdır." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uçar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:00 Kaynak: AA
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