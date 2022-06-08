Kırşehir'de hac kafilesi uğurlandı - Son Dakika
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Kırşehir'de hac kafilesi uğurlandı

08.06.2022 15:51
Kırşehir'de hac kafilesi uğurlandı

Kırşehir'de, Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek 43 hacı adayı için uğurlama töreni düzenlendi.

Kırşehir'de, Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek 43 hacı adayı için uğurlama töreni düzenlendi.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahi Evran Külliyesi avlusunda düzenlenen törene 43 hacı adayının yanı sıra yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan İl Müftü Yardımcısı Hacı Ahmet Başaran, hacı adaylarına bu dini görevle ilgili yapılması gerekenler konusunda tavsiyelerde bulundu.

Başaran, "Çıktığınız meşakkatli ve mükafatı fazla olan bu yolculuk yüce Rabbimizin bir emridir. Attığımız her adımı ibadet maksadıyla atmamız gerekiyor. Ülkemizin ve milletimizin refahı ve felahı için dua etmeyi lütfen unutmayın." ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından 43 hacı adayı ve 2 din görevlisi kutsal topraklara uğurlandı.

YORUMLAR
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 41. İl Müftüleri İstişare Toplantısı Sonuç Bildirgesi'ni açıkladı: (2) Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 41. İl Müftüleri İstişare Toplantısı Sonuç Bildirgesi'ni açıkladı: (2) Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 41. İl Müftüleri İstişare Toplantısı Sonuç Bildirgesi'ni açıkladı: (1) Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 41. İl Müftüleri İstişare Toplantısı Sonuç Bildirgesi'ni açıkladı: (1)
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırşehir'de hac kafilesi uğurlandı - Son Dakika

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