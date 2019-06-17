Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de hacı adaylarına sağlık eğitimi
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Kırşehir'de hacı adaylarına sağlık eğitimi

36 dakika önce

Kırşehir'den kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarına aşı yapılarak, sağlık eğitimi verildi.

Kırşehir'de hacı adaylarına sağlık eğitimi, System.String[]
Kırşehir'den kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarına aşı yapılarak, sağlık eğitimi verildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müftülüğü Konferans Salonunda aşı yapılan 144 hacı adayı, sağlık konusunda dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgilendirildi.
Toplum Sağlığı birimi çalışanları Halil Beyazıt ve Vesude Atabey tarafından hacı adaylarına menenjit aşısı yapıldı.
Sağlık memurları, kadın ve erkek hacı adaylarına, Suudi Arabistan ve Orta Doğu ülkelerinde sıklıkla görülen hastalıklar hakkında bilgiler verdi.
Kutsal topraklarda sağlık yönünden alınması gereken tedbirleri hakkında da bilgilendirme yapan sağlık ekipleri, 144 hacı adayına bölgede uygulayacakları beslenme önerileri ve hijyen kurallarını anlattı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:32 Kaynak: AA
Kırşehir
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