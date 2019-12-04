Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de hakkında kesinleşmiş 8 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de hakkında kesinleşmiş 8 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kırşehir'de hakkında kesinleşmiş 8 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

6 saat önce

Hakkında farklı suçlardan kesinleşmiş 8 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Kırşehir'de hakkında kesinleşmiş 8 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı, System.String[]

Hakkında farklı suçlardan kesinleşmiş 8 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalarda Kırıkkale, Nevşehir, Adana, Kayseri ve Kırşehir'de "konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme, iş yeri ve ikametten hırsızlık" suçlarına karıştığı belirlenen şüpheli A.Ç., teknik takip sonucu yakalandı.


2007 yılında Kırşehir Sulh Ceza Mahkemesince 8 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan hükümlü A.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:38 Kaynak: İHA
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