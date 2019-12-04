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Kırşehir'de hakkında kesinleşmiş 8 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
6 saat önce
Hakkında farklı suçlardan kesinleşmiş 8 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:38 Kaynak: İHA
Hakkında farklı suçlardan kesinleşmiş 8 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalarda Kırıkkale, Nevşehir, Adana, Kayseri ve Kırşehir'de "konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme, iş yeri ve ikametten hırsızlık" suçlarına karıştığı belirlenen şüpheli A.Ç., teknik takip sonucu yakalandı.
2007 yılında Kırşehir Sulh Ceza Mahkemesince 8 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan hükümlü A.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR
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