Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Halk Otobüsü ile Servis Aracı Çarpıştı: 6 Yaralı

Kırşehir'de Halk Otobüsü ile Servis Aracı Çarpıştı: 6 Yaralı

1 saat önce

Kırşehir'de halk otobüsü ile özel bir şirkete ait personel servis aracının çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kırşehir'de Halk Otobüsü ile Servis Aracı Çarpıştı: 6 Yaralı, System.String[]
Kırşehir'de halk otobüsü ile özel bir şirkete ait personel servis aracının çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

S.Y'nin kullandığı 40 BH 475 plakalı belediyeye ait halk otobüsü, Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kavşakta, T.Y. idaresindeki 40 AK 887 plakalı özel bir şirkete ait personel servis aracıyla çarpıştı.

Sürücüler ile her iki araçtaki Hacer Aslan, Nisanur Polat, Songül Dağdeviren ve Hacı Tekin yaralandı.

Olay yerine çağrılan ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik tedbiri aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:05 Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Kırşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mersin'de Cami Önünde Silahlı Kavga: 2'si Ağır 5 Yaralı Paladyumun Ons Fiyatı 16 Yılın Ardından İlk Kez Altını Geride Bıraktı

Eşi ve Çocuklarıyla Hastanede Kalan Başhekim, Görevden Alındı Son Dakika! Bahçeli'den MHP Teşkilatına Genelge: Cumhur İttifakı'nın Saygınlığını Zedelemeyin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 17:21:26. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Halk Otobüsü ile Servis Aracı Çarpıştı: 6 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]