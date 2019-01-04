Kırşehir'de Halk Otobüsü ile Servis Aracı Çarpıştı: 6 Yaralı

Kırşehir'de halk otobüsü ile özel bir şirkete ait personel servis aracının çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kırşehir'de halk otobüsü ile özel bir şirkete ait personel servis aracının çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.



S.Y'nin kullandığı 40 BH 475 plakalı belediyeye ait halk otobüsü, Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kavşakta, T.Y. idaresindeki 40 AK 887 plakalı özel bir şirkete ait personel servis aracıyla çarpıştı.



Sürücüler ile her iki araçtaki Hacer Aslan, Nisanur Polat, Songül Dağdeviren ve Hacı Tekin yaralandı.



Olay yerine çağrılan ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik tedbiri aldı.

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