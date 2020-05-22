Kırşehir'de haşere üreyen yerler ilaçlandı - Son Dakika

Kırşehir Belediyesi ekipleri, haşere üreyen dereler, ırmak kenarları ve pazar yerlerinde ilaçlama çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler ile Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir çöplüğü, Kılıçözü çayı, Bağbaşı ve Selgah dereleri, ırmak kenarları, pazar yeri ve çevresi, Güzler bölgesi, Kılıçlı Köprüsü ve civarı ile Hılla Göleti gibi haşerelerin üreme kaynağı olan sulak yerleri ilaçladı.

Gece saatlerinde başlayan haşere, kara ve sivrisineklere karşı

ekiplerin uygulamaları sabah saatlerine kadar devam etti.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, haşerelerin bu dönemde yoğun görülmesinde, mevsim sıcaklığının artması, rüzgarsız bir hava akışı nedeniyle popülasyonların oluştuğunu belirtti.

Haşere türünün ömürlerinin kısa olması nedeniyle mevsimsel 1-2 haftalık süreçte popülasyon yoğunluğunun azalarak yok olacağını vurgulayan Ekicioğlu, "Vatandaşlarımızın sinekler konusunda endişelenmesine gerek yok. Ekiplerimiz kent genelinde yoğun olabilecek alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Haşere ve sineklerin üreme kaynağı olan sulak yerlerde başladığımız ilaçlamalarımız kasım ayına kadar düzenli devam edecek." ifadelerini kullandı.