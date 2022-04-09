Kırşehir'de "Hastalıktan Ari İşletme" sertifikasyon çalışması - Son Dakika
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Kırşehir'de "Hastalıktan Ari İşletme" sertifikasyon çalışması

09.04.2022 15:15
Kırşehir'de "Hastalıktan Ari İşletme" sertifikasyon çalışması

Kırşehir'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün, "Hastalıktan Ari İşletme" sertifikasyon çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kırşehir'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün, "Hastalıktan Ari İşletme" sertifikasyon çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sığır tüberkülozu, sığır, koyun ve keçi hastalıklarıyla etkin mücadele edilebilmesi, sürdürülebilir hayvancılığın sağlanması ve hayvanlardan insanlara bulaşabilen bazı hastalıklardan halk sağlığının korunması amacı ile "Hastalıktan Ari İşletme" destekleme projesi uygulandığı anımsatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanan proje çerçevesinde sertifikalandırılan süt sığırı işletmelerinde bulunan damızlık boğalar dışında, altı ayın üzerindeki erkek hayvanlar hariç tüm sığırlara destekleme ödemesi yapıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hastalık tarama işlemleri sığır tüberkülozu için 6 ay ara ile uygulanan iki testte tüm hayvanların negatif sonuç vermesi gerekir. Sığır brusella hastalığı yönünden ise en az 3 ay ara ile iki kez hayvanlardan alınan kan örneklerinin de negatif sonuç vermesi neticesinde söz konusu işletme 'Hastalıktan Ari İşletme' olarak sertifikalandırılır. Takip eden yıllarda ise bahse konu hastalıklar yönünde birer kez olmak üzere tarama yapılarak sertifikanın yenilenmesi gerekmektedir. İlimizde biri Çiçekdağı ilçemiz biri kent merkezinde olmak üzere 2 'Hastalıktan Ari İşletme' bulunmaktadır. Kırşehir İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından daha fazla işletmenin sertifikalandırılması için gerekli çalışmalar yürütülmektedir."

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Kırşehir, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de 'Hastalıktan Ari İşletme' sertifikasyon çalışması - Son Dakika


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