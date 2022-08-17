Kırşehir'de hastane personeline afet farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika
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Kırşehir'de hastane personeline afet farkındalık eğitimi verildi

17.08.2022 16:44
Kırşehir'de hastane personeline afet farkındalık eğitimi verildi

Kırşehir'de, hastane personeline uygulamalı afet farkındalık eğitimi verildi.

Kırşehir'de, hastane personeline uygulamalı afet farkındalık eğitimi verildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yapılan açıklamaya göre, 2022 Afet Tatbikat Yılı etkinlikleri kapsamında Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde afet farkındalık eğitimi düzenlendi.

Eğitimde, AFAD görevlileri tarafından deprem başta olmak üzere afet anında doğru davranış şekilleriyle ilgili hastane personeline bilgi verildi.

Hastanedeki teorik eğitimin ardından deprem anı uygulamaları, deprem tahliye ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Afet farkındalık eğitimlerinde ve gerçekleştirilen tatbikatlarda toplumun tüm kesimlerine afet bilinci aşılanması hedefleniyor.

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Kaynak: AA

Kırşehir, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de hastane personeline afet farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de hastane personeline afet farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika
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