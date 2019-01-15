Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de "Haydi Çocuklar Camiye" Projesi Uygulanacak

Kırşehir'de "Haydi Çocuklar Camiye" Projesi Uygulanacak

1 saat önce

Kırşehir'e, "Haydi Çocuklar Camiye" projesinin uygulanacağı belirtildi.

Kırşehir'de
Kırşehir'e, "Haydi Çocuklar Camiye" projesinin uygulanacağı belirtildi.

Ahi Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde Server Gençlik ve Spor Kulübü öncülüğündeki projenin Kırşehir'de SEVA Ahlak, Kültür ve Çevre Derneği ile iş birliğinde hayata geçirileceği bildirildi.

Projenin, iki derneğin işbirliğinde Hazreti Osman Camisi'nde uygulanması için İl Müftülüğünden resmi izinin alındığı ifade edilen açıklamada, çocukların camiye alıştırılmasının amaçlandığına vurgu yapılarak, şunlar kaydedildi:

"Proje, 21 Ocak-31 Ocak 2019 tarihleri arasında Türkiye genelinde yaklaşık 2 bin 500 camide gerçekleştirilecek. 'Haydi Çocuklar Camiye' projesi ile 6-13 yaş arası erkek çocukların camiye alıştırılıp 5 vakit namazın camide cemaatle kılınmasının sevdirilmesi amaçlanıyor. Projeye başvuru, www.haydicocuklarcamiye.com sitesinden yapılıyor. Her ilden belirlenen camilerde 11 gün boyunca 5 vakit namaza gelen çocuklar her vakit namaz için puan alacak ve proje sonunda puanlarına göre ödül kazanacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:46 Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Kırşehir, Güncel
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