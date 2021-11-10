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Kırşehir'de hayırsever 25 yıl önce mezun olduğu okula kütüphane yaptırdı - Son Dakika

Kırşehir'de hayırsever 25 yıl önce mezun olduğu okula kütüphane yaptırdı

10.11.2021 17:06
Kırşehir'de hayırsever 25 yıl önce mezun olduğu okula kütüphane yaptırdı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında Hacı Fatma Erdemir Anadolu Lisesinde oluşturulan kütüphanenin açılışını yaptı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında Hacı Fatma Erdemir Anadolu Lisesinde oluşturulan kütüphanenin açılışını yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan proje kapsamında Hacı Fatma Erdemir Anadolu Lisesinde hayırsever Bekir Onur Gökbayrak'ın katkılarıyla oluşturulan kütüphanenin açılışı için tören düzenlendi.

Vali Akın, törende yaptığı konuşmada, proje çerçevesinde Kırşehir'de 30 okulda kütüphane imkanlarının iyileştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Hayırseverlerce eğitime sağlanan katkıları çok önemsediklerini vurgulayan Akın şöyle devam etti:

"Proje kapsamında ilimizde de kütüphanesi olmayan okullarımızın kütüphaneye kavuşturulması, mevcut kütüphanelerin de iyileştirilmesine yönelik çalışmalara başlanılmıştır. Hacı Fatma Erdemir Anadolu Lisesinden 1996 yılında mezun olan ve şu anda yurt dışında yaşayan hayırsever Bekir Onur Gökbayrak, okulumuzda bu kütüphanenin oluşturulmasını sağlamıştır. Kendisine bu duyarlı davranışından ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin kitapla buluşacağı, en doğru bilgilere ulaşacağı, kendilerini geliştirmesine önemli katkılar sunacak kütüphanenin hayırlı olmasını diliyorum."

Hayırseverin adının verildiği kütüphanenin açılış törenine İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, Okul Müdürü Ali Demir, hayırseverin annesi Fatma Gökbayrak, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Akın, açılışın ardından kütüphaneyi inceledi.

Kırşehir'de hayırsever 25 yıl önce mezun olduğu okula kütüphane yaptırdı
Kırşehir'de hayırsever 25 yıl önce mezun olduğu okula kütüphane yaptırdı
Kırşehir'de hayırsever 25 yıl önce mezun olduğu okula kütüphane yaptırdı

Fatma Erdemir, İbrahim Akın, Kırşehir, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de hayırsever 25 yıl önce mezun olduğu okula kütüphane yaptırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırşehir'de hayırsever 25 yıl önce mezun olduğu okula kütüphane yaptırdı - Son Dakika
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