Kırşehir'de hayırsever kadınlar 7 bakkalın veresiye defterindeki borcu ödedi - Son Dakika

Kırşehir'de hayırsever kadınlar aralarında para toplayıp 7 bakkalın veresiye defterindeki borcu ödedi.

Kadınlar adına Taliha Sin, Bağbaşı Mahallesi'ndeki bir bakkala giderek veresiye defterini satın aldı. Bakkalın kapısına "Bu bakkalın bütün veresiye borçları, hayırseverler tarafından ödenmiştir." yazısı asıldı.

Sin, AA muhabirine, "Damlaya damlaya göl olur." sloganıyla kadınlar arasında kampanya başlatarak "zimem" geleneğini yaşatmayı, borcu olan vatandaşları rencide etmeden onlara destek olmayı amaçladıklarını söyledi.

Kampanyaya çoğunluğu ev kadınlarının destek verdiğini belirten Sin şöyle konuştu:

"Kampanyamızın üçüncü senesi. Bu yıl da topladığımız paralarla çok araştırarak tespit ettiğimiz bakkallarda, mağdur insanların borçlarını kapattık, Allah'a şükürler olsun. Bize yardımcı olan, katılım gösteren, güvenen herkese teşekkür ederiz. Hayırlarını Allah kabul etsin. Bizden de birileri görüp başkaları da hayır yapsın istiyoruz. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden bize katılımda bulundular. Geçen yıllarda 37 kadınla çıktık, şimdi 45 kadın katılımcımız var. Erkekler de destek oluyor. Kırşehir'de 'zimem' geleneğini yerine getirdik, mağdur vatandaşların bakkal borçlarını sildirdik."

Bakkal dükkanı işleten Asalettin Köysüren de "Allah kabul etsin hayırlarını. Buradaki insanlar çok mağdur. Onlara büyük bir iyilik yaptılar. Hayırseverler geldi borçları kapattı, ihtiyaç sahipleri bayrama daha mutlu girecek, onları borçtan kurtardılar." diye konuştu.

Hayırseverler Kındam, Bahçelievler, Güldiken ve Ahi Evran mahallelerinde de 6 bakkalın veresiye defterindeki borcu ödedi.