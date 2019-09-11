Kırşehir'de hedef jeotermal, tarım ve hayvancılıkta markalaşmak

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, kentin jeotermal, tarım ve hayvancılıkta markalaşmasını hedeflediklerini bildirdi.

Karakaya, yaptığı yazılı açıklamada, Kırşehir'in bölgesel kalkınmasına destek vermek için projeler hazırladıklarını belirterek, bunun için ortaya koydukları stratejik plan doğrultusunda hareket ettiklerini ifade etti.

İnsan yetiştirmenin yanı sıra en önemli görevlerinden birinin de içinde bulundukları şehrin kalkınmasına ve ekonomik seviyesine mutlaka katkı sağlamaları gerektiğini vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Pilot üniversite projesi kapsamında üniversitemiz, bölgenin önemli değerlerini markalaştırma adına 7 proje üretti. Bu projeler ülkemiz için çok önemli. Bölgesel kalkınma projeleri, üniversiteleri birbirinden farklılaştırır. Benzeşik olmaktan kurtarır. Üniversiteler aynı zamanda evrensel tanımına uygun olarak ürettiği bilgi ile çevresine de katma değer sağlamalıdır. Kırşehir'de bizler bölgesel kalkınma adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Projelerimiz ile bölgemizin markalaşması gereken değerleri jeotermal, tarım ve hayvancılık olduğunu belirleyip, bu alanlara yoğunlaştık. Kırşehir'e Ahi Evran Üniversitesi olarak değerler katıyoruz. Kentin ekonomik açıdan kalkınmasına biz de katkı veriyoruz. Hedefimiz, Kırşehir'in jeotermal, tarım ve hayvancılıkta markalaşmasına katkı sağlamak."

Karakaya, 2006 yılında kurulan KAEÜ'de ilk etapta 55 bölüm açıldığına işaret ederek, son 2 yıl içerisinde ise yaklaşık 60 yeni bölümü Kırşehir'e kazandırdıklarını dile getirdi.