Kırşehir'de Hekimsen ve Hekim Birliği üyeleri iş bırakma eylemi başlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir'de Hekimsen ve Hekim Birliği üyeleri iş bırakma eylemi başlattı

14.03.2022 14:37
Kırşehir'de Hekimsen ve Hekim Birliği üyeleri iş bırakma eylemi başlattı

Kırşehir'de, Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık Sosyal Hizmetler Sendikası (Hekimsen) ile Hekim ve Sağlık Çalışanları Birliği Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Hekim Birliği) üyelerinin iş bırakma eylemi başlattığı bildirildi.

Kırşehir'de, Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık Sosyal Hizmetler Sendikası (Hekimsen) ile Hekim ve Sağlık Çalışanları Birliği Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Hekim Birliği) üyelerinin iş bırakma eylemi başlattığı bildirildi.

Hekimsen ve Hekim Birliği üyeleri, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya geldi.

Topluluk adına basın açıklaması yapan Hekimsen Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Erol Erşekerci, doktorların savaşta, salgında, depremde, selde, yangında "önce hastam" diyerek, fedakarlıklarla, hayatını bu mesleğe adayanlar olduğunu belirtti.

Hekimlerin hakarete, şiddete maruz kaldığını ve canlarına kastedildiğini savunan Erşekerci, 14 Mart'ta bayram yapmadıklarını, bugünden itibaren 3 gün süreyle sağlık kurumlarında iş bıraktıklarını aktardı.

Hekim Birliği'nden Dr. Öğr. Üyesi Erdal Ünlü de insana yakışır çalışma koşulları ve halkın hak ettiği sağlık hizmetleri için yan yana mücadele ettiklerini dile getirdi.

YORUMLAR
500
Kırıkkale'de Hekimsen üyeleri iş bırakma eylemi başlattı Kırıkkale'de Hekimsen üyeleri iş bırakma eylemi başlattı BAĞCILAR'DA İNŞAATTA YANGIN; İŞÇİLER TAHLİYE EDİLDİ -1 BAĞCILAR'DA İNŞAATTA YANGIN; İŞÇİLER TAHLİYE EDİLDİ -1

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kırşehir, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de Hekimsen ve Hekim Birliği üyeleri iş bırakma eylemi başlattı - Son Dakika


Son Dakika
14:32 Savaşta işler kızışıyor! Rusların Kadirov'una karşı Ukraynalıların Osmayev'i... İkisi de Çeçen...
14:29 Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy: Bana iftira attılar, ayrıca 13 yaşındaymış gibi durmuyordu
14:22 Kanlıca'daki yalısından yaptığı paylaşım tepki topladı! Yeşilçam'ın efsane ismi Gülşen Bubikoğlu'ndan kar sitemi!
14:17 Kocasından 3 kat daha fazla kazanıyor! Yaklaşık 11 milyon TL kazanan kadın, kocasının maaşını açıklayınca tartışma çıktı
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Miçotakis'in koronavirüs testi pozitif çıktı!
13:56 Rusya-Ukrayna görüşmelerinde 4. tur! Bu kez çevrim içi: Hedef Putin-Zelenski buluşmasını planlamak
13:44 Taksimde hekimlere müdahale! Anıta çelenk koymalarına izin verilmedi
13:39 Balıkesir'de feci ölüm! Ağaç budarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
13:37 Rusya, Donbas'ın kontrolünü ele geçirdi! Savaşın seyri şimdi değişecek
13:37 Seda Sayan, evlilik teklifi aldığı 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'le canlı yayında dans etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 14:44:02. #1.13#
SON DAKİKA: Kırşehir'de Hekimsen ve Hekim Birliği üyeleri iş bırakma eylemi başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement