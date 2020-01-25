Kırşehir'de "Helebiş Geceleri" etkinliği deprem dolayısıyla ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir'de 'Helebiş Geceleri' etkinliği deprem dolayısıyla ertelendi - Son Dakika

Kırşehir'de "Helebiş Geceleri" etkinliği deprem dolayısıyla ertelendi

6 saat önce

Kırşehir'de düzenlenen yöresel müzik eğlence etkinliği "Helebiş Geceleri", Elazığ'deki deprem nedeniyle ertelendi.

Kırşehir'de

Kırşehir'de düzenlenen yöresel müzik eğlence etkinliği "Helebiş Geceleri", Elazığ'deki deprem nedeniyle ertelendi.

UNESCO tarafından "Yaratıcı Müzik Şehirleri Ağı"na alınan Kırşehir'de, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde akşam yapılacak "Helebiş Geceleri" müzikli eğlence etkinliği, Elazığ'daki deprem nedeniyle ertelendi.

Yaklaşık 6 aydır hazırlıkları yapılan ve 50 yıllık bir geleneğin yaşatılması için düzenlenen etkinlik, başka tarihte gerçekleştirilecek.

Kırşehir, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'da çöken Mavi Göl Apartmanıyla ilgili kahreden Van depremi detayı
Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler! Asfalt yollarda derin ve uzun çatlaklar oluştu Son Dakika: Yeni Malatyaspor-Trabzonspor mücadelesi ertelendi Cedi Osman'ın Elazığ depremi paylaşımı tepki çekti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 20:29:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırşehir'de "Helebiş Geceleri" etkinliği deprem dolayısıyla ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]