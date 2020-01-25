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Kırşehir'de "Helebiş Geceleri" etkinliği deprem dolayısıyla ertelendi
6 saat önce
Kırşehir'de düzenlenen yöresel müzik eğlence etkinliği "Helebiş Geceleri", Elazığ'deki deprem nedeniyle ertelendi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:54 Kaynak: AA
Kırşehir'de düzenlenen yöresel müzik eğlence etkinliği "Helebiş Geceleri", Elazığ'deki deprem nedeniyle ertelendi.
UNESCO tarafından "Yaratıcı Müzik Şehirleri Ağı"na alınan Kırşehir'de, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde akşam yapılacak "Helebiş Geceleri" müzikli eğlence etkinliği, Elazığ'daki deprem nedeniyle ertelendi.
Yaklaşık 6 aydır hazırlıkları yapılan ve 50 yıllık bir geleneğin yaşatılması için düzenlenen etkinlik, başka tarihte gerçekleştirilecek.
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