Kırşehir'de hemodiyaliz hastalarına kalıcı katater takılmaya başlandı - Son Dakika

Kırşehir'de hemodiyaliz hastalarına kalıcı katater takılmaya başlandığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemodiyaliz hastalarına kalıcı katater takıldığı belirtildi.

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde görevli Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye ve Nefroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Aydın Güçlü ve ekibinin, daha önce başka merkezlere yönlendirilen hemodiyaliz hastalarının katater tedavilerinin yapılmaya başlandığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güçlü, diyaliz hastasının fistülünde tıkanıklık olduğunda ya da fistül açılmaya uygun olmadığı durumlarda kalıcı diyaliz kateteri takılması gerektiğini anımsattı.