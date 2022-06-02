Kırşehir'de hidroelektrik santrali personeline afet farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika
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Kırşehir'de hidroelektrik santrali personeline afet farkındalık eğitimi verildi

02.06.2022 18:26
Kırşehir'de hidroelektrik santrali personeline afet farkındalık eğitimi verildi

Kırşehir'de hidroelektrik santrali personeline yönelik afet farkındalık eğitimi ve tatbikatı düzenlendiği bildirildi.

Kırşehir'de hidroelektrik santrali personeline yönelik afet farkındalık eğitimi ve tatbikatı düzenlendiği bildirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "2022 Afet Tatbikat Yılı" etkinlikleri kapsamında Hirfanlı ve Yöresi Hes İşletmesi personeline afet farkındalık eğitimi verildi.

Eğitimde, başta deprem olmak üzere sıkça görülen afetler öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılacak doğru davranışlar, yangın ve tahliye konularında bilgiler aktarıldı.

Düzenlenen eğitimle, yapısal olmayan risklerin azaltılması ve afet bilincinin oluşturulmasının hedeflendi.

Eğitimin sonunda personele yönelik deprem anı uygulaması, bina tahliyesi ve yangın tatbikatı yapıldı.

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Kaynak: AA

Kırşehir, HES, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de hidroelektrik santrali personeline afet farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika


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