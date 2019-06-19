Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Hint keneviri operasyonu
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Kırşehir'de Hint keneviri operasyonu

1 saat önce

Kırşehir'de, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 58 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kırşehir'de Hint keneviri operasyonu, System.String[]
Kırşehir'de, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 58 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezine bağlı Sıdıklıbüyükoba köyü yakınlarında tarım arazisinde yasa dışı Hint keneviri ekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yasa dışı kenevir ekimi ile ilgili yapılan araştırmada İ.T'nin ektiği boyları 15-20 santimetre arasında olan toplam 58 kök Hint kenevir bitkisi ele geçirdi.
Hint kenevirine el konulurken, İ.T, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:13 Kaynak: AA
Jandarma, Kırşehir, Güncel
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