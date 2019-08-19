Kırşehir'de Hint keneviri operasyonu
1 saat önce
Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 342 kök Hint keneviri ve 650 gram esrar ele geçirildi.
Kırşehir Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:34 Kaynak: AA
'de düzenlenen operasyonda 342 kök Hint keneviri ve 650 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Akpınar
ilçesi yakınlarında bir tarım arazisinde yasa dışı Hint keneviri ekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, bölgede yaptıkları araştırmada 342 kök Hint keneviri ele geçirdi. Tarlanın sahibi K.P'nin ikametinde yapılan aramada ise 650 gram esrar bulundu.
K.P. gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.
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