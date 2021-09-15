Kırşehir'de hırsızlık suçlamasıyla yakalanan 15 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Kırşehir'de, farklı kurumlar ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 15 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ağustos ayında resmi kurumlar ve iş yerlerinden yapılan hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma yaptı.

Eşkal bilgileri ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarıyla ilgileri olduğu belirlenen 15 şüpheliyi farklı adreslerde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.K. ve K.K. tutuklandı, 13 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.