Kırşehir'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, eğlence mekanı ve bir kamu kurumundan hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 kişi tutuklandı.

Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapalı olan bir eğlence mekanı ile bir kamu kurumununda hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından her iki olayın faillerinin H.Y.K. ve K.K. olduğunu belirleyen ekipler, ilçe merkezindeki ikametlerine düzenlediği baskınla iki zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kaman Adliyesine sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.