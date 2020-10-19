Kırşehir'de hoparlörlerden maske, mesafe ve hijyen uyarılarına devam edilecek - Son Dakika

Kırşehir'de artış eğiliminde olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı belediye ve kolluk kuvvetlerinin araçlarından maske, mesafe ve hijyen uyarılarına devam edilecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, Vali İbrahim Akın başkanlığında toplanarak yeni kararlar aldığı belirtildi.

Kontrollü sosyal hayat döneminde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken ek kurallar ve önlemlerin uygulamaya konulduğu ifade edilen açıklamada, belediyeler tarafından salgınla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara verilen desteğin artırılması, bu kapsamda gerçekleştirilen denetim faaliyetlerine zabıta ve diğer personelin azami katılımının temin edilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Denetim ekipleri oluşturularak iş yerleri, pazar yerleri denetimlerin artırılması, böylelikle salgınla mücadelede kurumsal kapasitenin güçlendirilmesinin önemine işaret edilen açıklamada, bu hafta boyunca genel denetim yapılması, buna yönelik gerekli planlama ve uygulamanın eş güdüm içerisinde ve en üst seviyede icra edilmesine karar verildiği dile getirildi.

Salgının başladığı ilk aylarda camilerden ve belediye, kolluk kuvveti araçlarının hoparlörleri ve diğer iletişim vasıtalarından yapılan sesli uyarı duyurularının olumlu sonuç verdiği ve vatandaşlarda maske takılması konusunda duyarlılık oluşturduğu hatırlatılan açıklamada, maske, mesafe ve hijyen konusunda da aynı iletişim araçlarından duyurulara devam edilmesinin uygun görüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, toplu ulaşım araçlarında HES kodu uygulaması konusunda belediyelerle entegrasyonun sağlanması, Kovid-19 tanısı konulanlar ve temaslı olanlardan filyasyon ekiplerine doğru bilgi vermeyenler hakkında adli ve idari işlem yapılmasının kararlaştırıldığı duyuruldu.