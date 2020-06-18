Kırşehir'de hububat depoları ilaçlanıyor - Son Dakika

Kırşehir Ticaret Borsasına (KTB) ait hububat depoları, yeni sezon öncesinde ilaçlandı.

KTB Genel Sekreteri Battal Çelik, yaptığı açıklamada, yeni hububat sezonuna hazırlandıklarını söyledi.

Tarlalarda ürünlerin verimli olması ve çiftçinin verdiği emeğin karşılığını almasını istediklerini aktaran Çelik, hububat depolarının yeterli sayıda bulunduğunu dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde Ticaret Borsası, Canlı Hayvan Pazarı ve hububat depolarını dezenfekte ettiklerini hatırlatan Çelik, "Bünyemizde bulunan tüm alanları salgın sürecinde gerektiği gibi dezenfekte yaptık. Yeni üretim sezonu ile birlikte de hububat depolarında ürün kaybı ve zararlar oluşmaması için ilaçlamasını gerçekleştirdik. Böceklenme, küflenme, çimlenme, çürüme, tutukluk ve farklı zararlı organizmalara karşı depolarımızın içi, çevresi ve ürün toplama alanlarımız ekiplerimizce 3 gün süreyle ilaçlandı. Ardından da temiz su ile yıkandı. Yapılan bu işlemlerin ardından artık depolarımız yeni hububat sezonuna hazır hale getirildi." ifadelerini kullandı.