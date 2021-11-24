Üye Girişi
Kırşehir'de Hükümet Konağının yapımına devam edilecek - Son Dakika

Kırşehir'de Hükümet Konağının yapımına devam edilecek

24.11.2021 14:02
Kırşehir'de Hükümet Konağının yapımına devam edilecek

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Hükümet Konağı yapımına devam edileceğini bildirdi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Hükümet Konağı yapımına devam edileceğini bildirdi.

Ünsal, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen 150. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı görüşmelerle ilgili bilgi verdi.

Kırşehir kamuoyunu meşgul eden Hükümet Konağı meselesini bu toplantıda gündeme getirdiğini belirten Ünsal, şöyle devam etti:

"2017 yılında ihalesi yapılan Hükümet Konağının yeri o zaman ki şartlar değerlendirilmiş, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza devredilerek Gençlik Merkezi ve yurt olarak yapılması için bütçe devri yapılmıştı. Bu süreçte Kırşehir kamuoyumuz, vatandaşımız, esnafımız, tüm sivil toplum kuruluşlarımız buranın yurt değil Hükümet Konağı olarak yapılmasının Kırşehir'imiz için uygun olacağının üzerinde durmuştu. En son yapılan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızda Cumhurbaşkanımıza Hükümet Konağı konumuzu dile getirdim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırşehir'e karşı büyük bir ilgi ve sevgisi olduğunu vurgulayan Ünsal, "Konuyla ilgili gerekli talimatları bakanlıklara iletip, devir işlemlerinin yapılmasını ve en kısa zamanda da Hükümet Konağı olarak başlanmasını uygun görmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımıza Kırşehir için verdiği müjdelerden dolayı çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ünsal, Kırşehir Turizm Uygulama Oteli için de destek istediğine işaret ederek, "2017 yılından bu yana inşaatı devam eden otelimizin kalan bütçesinin hükümetimizin 2022 yılının yatırım bütçesine alınarak tamamlanmasının talimatını veren sayın Cumhurbaşkanımıza buradan bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum." diye konuştu.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'na da çağrıda bulunan Ünsal, belediyeye devredilen ve atıl durumda olan eski Karayolları Şube Şefliği alanının Millet Bahçesi için en uygun yer olarak görüldüğünü belirterek, "Buranın tahsis edilerek şehrimize kazandırılmasını halkımız adına talep ediyoruz. Buyurun, bu güzel ilimiz için hepimiz taşın altına elimizi, gövdemizi hep birlikte koyalım." ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, Kırşehir, Hükümet, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de Hükümet Konağının yapımına devam edilecek - Son Dakika


Son Dakika

Fransız Societe Generale'den korkutan Türkiye senaryosu: TL'deki değer kaybı hiperenflasyon dönemine yol açabilir 13:58 Fransız Societe Generale'den korkutan Türkiye senaryosu: TL'deki değer kaybı hiperenflasyon dönemine yol açabilir Sevgilisi öldürüp videosunu çeken şahıs mahkemede 13:56 Sevgilisi öldürüp videosunu çeken şahıs mahkemede "Neden indirim yapılmadı?" diye sordu Karısının boğazını keserek öldüren şahıs, kapıya 13:52 Karısının boğazını keserek öldüren şahıs, kapıya "Sonunuz geldi, ölün" diye yazmış
Kaza sırasında araçtan fırlayan adam feci şekilde can verdi 13:04 Kaza sırasında araçtan fırlayan adam feci şekilde can verdi Sigara isteyen şahsa 12:34 Sigara isteyen şahsa "Kullanmıyorum" diyen Çinli bıçaklandı Tüpraş'tan yatırım açıklaması: 2050 yılına kadar ise toplamda 10 milyar dolar yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz 12:28 Tüpraş'tan yatırım açıklaması: 2050 yılına kadar ise toplamda 10 milyar dolar yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi 11:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi 11:39 "Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum

Son Dakika Haberleri
14:04 İran 'durdur' çağrılarına rağmen 17 yaşında tutuklanan genci idam etti
13:56 Sevgilisi öldürüp videosunu çeken şahıs mahkemede "Neden indirim yapılmadı?" diye sordu
13:55 Faik Öztürk'ten canlı yayında pilates performansı
13:55 "Saçımı tarayacağım" diye girdiği berbere girmişti! 2 bin 400 liralık tıraş makinesini çaldı
13:52 Karısının boğazını keserek öldüren şahıs, kapıya "Sonunuz geldi, ölün" diye yazmış
13:47 Albatroslar da boşanıyor! En sadık kuş cinsi olarak biliniyorlardı!
13:45 Son Dakika! İlaç tedariğindeki aksamalara ilişkin denetleme yapıldı!
13:28 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
13:14 AK Partili Demirbağ'dan sonra tepki çeken bir çıkış da Ağrı Belediye Başkanı'ndan: Bir tas hoşafa şükredin
13:04 İstanbul'da milyonlarca liralık vurgun yapan şebekeye operasyon düzenlendi
İran 'durdur' çağrılarına rağmen 17 yaşında tutuklanan genci idam etti İran 'durdur' çağrılarına rağmen 17 yaşında tutuklanan genci idam etti         
14:04
Faik Öztürk'ten canlı yayında pilates performansı Faik Öztürk'ten canlı yayında pilates performansı         
13:56
"Saçımı tarayacağım" diye girdiği berbere girmişti! 2 bin 400 liralık tıraş makinesini çaldı "Saçımı tarayacağım" diye girdiği berbere girmişti! 2 bin 400 liralık tıraş makinesini çaldı         
13:55
Albatroslar da boşanıyor! En sadık kuş cinsi olarak biliniyorlardı! Albatroslar da boşanıyor! En sadık kuş cinsi olarak biliniyorlardı!         
13:48
Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum         
12:53
Apartmanın bodrum katında vurulan genç kız, yaşamını yitirdi Apartmanın bodrum katında vurulan genç kız, yaşamını yitirdi         
12:30
Adalet Bakan Gül'den yenilikler ilgili detay: Finans mahkemeleri kuruluyor, Sabiha Gökçen'e de adliye yapıyoruz Adalet Bakan Gül'den yenilikler ilgili detay: Finans mahkemeleri kuruluyor, Sabiha Gökçen'e de adliye yapıyoruz         
12:27
Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü         
11:43
Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek         
11:32
Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu         
11:28
Genç kadın, apartmanın bodrum katında vurularak öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası Genç kadın, apartmanın bodrum katında vurularak öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası         
11:26
Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi         
10:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller         
08:36
Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı         
08:20
100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz 100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz         
07:25
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü         
17:06
Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı         
17:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 14:13:16. #1.13#
SON DAKİKA: Kırşehir'de Hükümet Konağının yapımına devam edilecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement