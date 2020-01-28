Kırşehir'de husumetli kadınla erkeğin "tokat" kavgası güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir'de husumetli kadınla erkeğin 'tokat' kavgası güvenlik kamerasında - Son Dakika

Kırşehir'de husumetli kadınla erkeğin "tokat" kavgası güvenlik kamerasında

12 dakika önce

Kırşehir Uzun Çarşı'da bir kadının husumetli olduğu kişinin ensesine tokat vurmasıyla başlayan kavgayı güvenlik kamerası kaydetti.

Kırşehir Uzun Çarşı'da bir kadının husumetli olduğu kişinin ensesine tokat vurmasıyla başlayan kavgayı güvenlik kamerası kaydetti.

Kent merkezindeki tarihi Uzun Çarşı'da bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, F.E. adlı kadın, daha önceki bir kavgadan dolayı husumetli olduğu M.Ç'nin yanından geçerken ensesine tokat attı.

M.Ç'nin, kadının üzerine yürümesi ve çevrede bulunanların araya girmesi, kadının yakını olduğu öne sürülen bir gencin M.Ç'ye saldırılması, ardından yaşanan kavga esnafın tarafları ayırma çabası da görüntüde yer aldı.

Kırşehir'de husumetli kadınla erkeğin tokat kavgası güvenlik kamerasında

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:58 Kaynak: AA
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