Kırşehir'de huzurevi sakinleri çocuklara sınıflarında hikaye kitabı okudu - Son Dakika

Kırşehir Huzurevi'nde kalan yaşlılar, kendilerini ziyaret eden ilkokul öğrencilerine iadeyi ziyarette bulunarak moral verdi.

30 Ağustos Zafer İlkokulu 2 F Sınıfı öğrencini ziyaret eden huzurevi sakinleri, yanlarında getirdikleri hikaye ve masal kitaplarını okuyarak güzel bir gün geçirdi.

Kitaplarla ilgili çocuklarla sohbet eden yaşlılar, velilerin evlerinde hazırladığı yiyecekleri de tadarak mutlu oldu.

Etwinning Libraries My Home Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikle ilgili AA muhabirine açıklama yapan okulun proje sorumlusu Levent Yıldırım, daha önce öğrencilerin huzurevi sakinlerini ziyaret ederek birlikte kitap okuduklarını, şimdi de aynı etkinliği okullarında tekrarladıklarını söyledi.

Proje kapsamında gerçekleştirdikleri bu etkinliğin hem yaşlıları hem de çocukları çok mutlu ettiğini ifade eden Yıldırım, "Daha önce biz huzurevi sakinlerimizi yaşadıkları yerde ziyaret ederek moral vermiştik, dün de onlar bize geldiler. Öğrencilerimizle aynı sıralara oturarak masal ve hikaye kitapları okudular. Onlara hayat tecrübelerini anlattılar." dedi.