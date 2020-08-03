Kırşehir'de içme suyu arıtma tesisinde yeni kuyu çalışmaları - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Kırşehir'de özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntısının yapılan çalışmalar ile ciddi oranda azaltılacağını bildirdi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırarak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlanması, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırılması amacıyla bir çok çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Kırşehir'de yapılan yatırımlarla kentin mümbit topraklarının su ile buluşturulması, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin edilmesi ve derelerdeki taşkın riskinin azaltılmaya devam edildiği vurgulanan açıklamada, Kırşehir ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasıyla bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Kırşehir içme suyu arıtma tesisi inşaatında çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İş kapsamında bugüne kadar tesisin saha kazıları, giriş debi metre odası, difüzörlü havalandırma yapısı, paket arıtma, çamur yoğunlaştırma tankı, membran, dekantör, trafo, idari ve bekçi binaları ile teknik kanallar tamamlanmıştır. Kazıların bitirilmesi ile idari bina, bodrum kat ve giriş bölümü temel ve perdeler, paket arıtma tesisi, membran ve dekantör binası, temeli ve teknik kanal imalatının 1. kısım bölümleri yapılmıştır. Çalışmalar program dahilinde devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme seviyesi yaklaşık yüzde 9 olan işin tamamlanması ile birlikte Kırşehir'in özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntısı ciddi oranda azaltılacaktır."