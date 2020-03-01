Kırşehir'de İdlib şehitleri için dua edildi - Son Dakika

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerler için Kırşehir'de fetih suresi okundu, dua edildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kırşehir Teşkilatı tarafından düzenlenen program kapsamında öğlen namazının ardından Kırşehir'de bazı camilerde öğrenciler bir araya geldi.

Kentte farklı camilerde okunan Kur'an-ı Kerim ve fetih surelerinin ardından, TÜGVA Kırşehir Teşkilatı üyeleri, İmam Hatip Lisesi Mescidi Aksa Camisinde şehitler ve sınır hattında mücadele veren askerler için dua etti.

Programın ardından konuşan TÜGVA Kırşehir Temsilcisi Sergen Özdemir, İdlib'deki şehitler ve daha önce şehadet şerbeti içen tüm şehitler için fetih sureleri okuyarak dua ettiklerini söyledi.

TÜGVA olarak yaşanan bu olayda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında olduklarını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"İdlib'te yaşanan olayların, necip milletimizin birliğini, dirliğini zerre kadar sarsamayacağını biliyor, şehitlerimizin bırakmış olduğu emaneti bu ülkenin gençliği olarak üzerimizde en büyük vazife olarak görüyoruz. Askerlerimizin yanında dimdik bir şekilde durmaktan onur duyuyor, gerekirse şehadet şerbetini içmeye hazır olduğumuzu ilan ediyoruz."