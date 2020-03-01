Kırşehir'de İdlib şehitleri için dua edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir'de İdlib şehitleri için dua edildi - Son Dakika

Kırşehir'de İdlib şehitleri için dua edildi

7 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerler için Kırşehir'de fetih suresi okundu, dua edildi.

Kırşehir'de İdlib şehitleri için dua edildi, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerler için Kırşehir'de fetih suresi okundu, dua edildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kırşehir Teşkilatı tarafından düzenlenen program kapsamında öğlen namazının ardından Kırşehir'de bazı camilerde öğrenciler bir araya geldi.

Kentte farklı camilerde okunan Kur'an-ı Kerim ve fetih surelerinin ardından, TÜGVA Kırşehir Teşkilatı üyeleri, İmam Hatip Lisesi Mescidi Aksa Camisinde şehitler ve sınır hattında mücadele veren askerler için dua etti.

Programın ardından konuşan TÜGVA Kırşehir Temsilcisi Sergen Özdemir, İdlib'deki şehitler ve daha önce şehadet şerbeti içen tüm şehitler için fetih sureleri okuyarak dua ettiklerini söyledi.

TÜGVA olarak yaşanan bu olayda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında olduklarını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"İdlib'te yaşanan olayların, necip milletimizin birliğini, dirliğini zerre kadar sarsamayacağını biliyor, şehitlerimizin bırakmış olduğu emaneti bu ülkenin gençliği olarak üzerimizde en büyük vazife olarak görüyoruz. Askerlerimizin yanında dimdik bir şekilde durmaktan onur duyuyor, gerekirse şehadet şerbetini içmeye hazır olduğumuzu ilan ediyoruz."

Kırşehir, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

SİHA mühimmatlarında yer alan "Hatay çalıntı değildir" yazısı dikkat çekti
TT Stadı'nda şehitlerin isimlerinin okunduğu sırada bazı taraftarlar gözyaşlarını tutamadı İdlib'de yaralanan asker Nevşehir'deki baba evine getirildi Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 100 bin 577 oldu

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 20:42:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırşehir'de İdlib şehitleri için dua edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]