Kırşehir'de ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği - Son Dakika

Kırşehir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Battal Çelik, öğrenciler için 55 tabletin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildiğini bildirdi.

Çelik, AA muhabirine, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından başlatılan tablet kampanyası kapsamında, Kırşehir Ticaret Borsasına gönderilen 55 klavyeli tablet bilgisayarın İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz'e teslim edildiğini belirtti.

TOBB'un her yıl kırtasiye ve malzeme yardımı için öğrencilere nakdi yardımda bulunduğunu anımsatan Çelik, bu yıl yeni tip koronavirüs nedeniyle online eğitim devam edilmesinden dolayı tablet desteği yapıldığını aktardı.

Sivil toplum kuruluşu olarak eğitime her zaman destek verdiklerini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"İhtiyaç sahibi ve online eğitim alan öğrenciler unutulmadı. Geleceğin teminatı olan öğrencilerin eğitimlerini sürdürebilmeleri için her zaman destek olmaya devam edilecektir. Her öğrencinin eğitime ulaşması gerektiği bilinciyle kırtasiye yardımı yerine pandemi döneminde onlara tablet desteği sunuldu. Online eğitim alan fakat bilgisayar ya da tablet alamayan, maddi imkan sorunu yaşayan öğrencilerimize, klavyeli tabletler verilerek, onların da eğitime programlarına kesintisiz ulaşması sağlanacaktır."