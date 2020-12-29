Kırşehir'de ihtiyaç sahiplerine bir tır patates dağıtıldı - Son Dakika

Kırşehir'de ihtiyaç sahiplerine bir tır patates dağıtıldı

29.12.2020 12:59
Kırşehir'de ihtiyaç sahiplerine bir tır patates dağıtıldı, System.String[]

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Kırşehir İnsani Yardım Derneğince düzenlenen kampanya ile toplanan bir tır patates, Kırşehir'de ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Kırşehir İnsani Yardım Derneğince düzenlenen kampanya ile toplanan bir tır patates, Kırşehir'de ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Dernek Başkanı Seyfettin Cerit, yaptığı açıklamada, başlattıkları kampanyaya hayırseverlerin büyük katkı sağladığını ifade etti.

Toplanan bağışlarla Niğde'deki üreticilerden bir tır patates satın alındığını belirten Cerit, yardımların Kırşehir'e getirilerek dağıtıldığını aktardı.

Hazırlanan 500 çuval patatesin belirlenen ihtiyaç sahiplerine teslim edildiğini vurgulayan Cerit, şunları kaydetti:

"Kırşehir İHH olarak hazırladığımız 500 çuval patates, merkez ve ilçelerimizde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Kısa süre önce Suriye sınırındaki kamplara da 2 tır patates göndermiştik. Hayırseverlerimizin bağışlarıyla bu yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Hayırseverlerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyoruz. Rabbim hayırlarını kabul etsin."

Kırşehir, Niğde, İHH, Tır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de ihtiyaç sahiplerine bir tır patates dağıtıldı - Son Dakika


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