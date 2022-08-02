Kayıp olarak aranan şahıs öldürülmüş halde boş arazide bulundu - Son Dakika
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Kayıp olarak aranan şahıs öldürülmüş halde boş arazide bulundu

02.08.2022 16:02
Kayıp olarak aranan şahıs öldürülmüş halde boş arazide bulundu

Kırşehir'de iki akraba arasındaki alacak verecek kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kırşehir'de iki akraba arasındaki alacak verecek kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edilen bilgiye göre; ailesinin 2 gündür haber alamadığı Hamdi A.'nın cansız bedeni Boztepe ilçesine bağlı Çevirme köyü kırsalında arazide bulundu. Vücudunun çeşitli bölgelerinde darp izi tespit eden ekipler, en son görüştüğü Bayram E.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hamdi A.'nın cansız bedeni; Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İddiaya göre Hamdi A. (30); alacağını tahsil etmek için Çevirme köyüne Bayram E.'nin yanına gittiği ve olayın burada yaşandığını itiraf etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İHA

Kırşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp olarak aranan şahıs öldürülmüş halde boş arazide bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayıp olarak aranan şahıs öldürülmüş halde boş arazide bulundu - Son Dakika
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