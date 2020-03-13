Kırşehir'de iki ayrı fuar için hazırlıklar başladı - Son Dakika
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Kırşehir'de iki ayrı fuar için hazırlıklar başladı

6 saat önce

Kırşehir'de planlanan 6.Tarım ve Hayvancılık Teknoloji Fuarı ile 1.Gıda, Ticaret ve Sanayi Fuarları için hazırlıkların başladığı bildirildi.

Kırşehir'de iki ayrı fuar için hazırlıklar başladı, System.String[]

Kırşehir'de planlanan 6.Tarım ve Hayvancılık Teknoloji Fuarı ile 1.Gıda, Ticaret ve Sanayi Fuarları için hazırlıkların başladığı bildirildi.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamada, odanın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek fuarlar için hazırlık toplantı düzenlendiği belirtildi.

Toplantıya, fuarları organize eden firma temsilcisiyle farklı kurumlardan yetkililerin katıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Yılmaz, Yönetim Kurulu üyemiz Murat Tekdoğan, genel sekreterimiz Pınar Demir, Kırşehir Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı ve organizatör kuruluş firması yetkilileri ile fuarların yerleşim planı, teknik özellikler ve katılımcı profili ile ilgili ayrıntılar ele alındı. Ardından fuar alanının yeri hakkında saha çalışması gerçekleştirildi."

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:30 Kaynak: AA
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