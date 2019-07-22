Kırşehir'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Kırşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kırşehir Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:41 Kaynak: AA
'de iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Murat Öztürk
idaresindeki 38 PN 770 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun Kaman
kavşağında Mahmut Dinçer'in kullandığı 06 GMS 63 plakalı otomobille çarpıştı.
Yaralanan sürücülerle araçlardaki Ayşe ve Göktuğ Kocakaplan ile Eyüp
ve Yakup Kaya
, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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