Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Kırşehir'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

21 dakika önce

Kırşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kırşehir'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]
Kırşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Murat Öztürk idaresindeki 38 PN 770 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun Kaman kavşağında Mahmut Dinçer'in kullandığı 06 GMS 63 plakalı otomobille çarpıştı.
Yaralanan sürücülerle araçlardaki Ayşe ve Göktuğ Kocakaplan ile Eyüp ve Yakup Kaya, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Murat Öztürk, Kırıkkale, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:41 Kaynak: AA
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