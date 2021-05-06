Kırşehir'de iki pazar yeri tam kapanma sürecinde cumartesi günleri açılacak - Son Dakika

Kırşehir'de iki pazar yerinin tam kapanma sürecinde cumartesi günleri açık olacağı bildirildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali İbrahim Akın başkanlığında toplanarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yeni kararlar aldığı belirtildi.

Tam kapanma sürecine gelinen aşamada, mevsimsel etkiler nedeniyle ürün arzında yaşanan artış, ürünlerin saklama zorluğu ve raf ömürlerindeki kısalık nedeniyle çiftçiler tarafından üretilen tarımsal ürünlerin zayi olabileceği yönünde tespitler bulunduğu hatırlatılarak, Kırşehir'de iki pazar yeri ile ilgili düzenleme yapıldığı ifade edildi.

Tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-­17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze, meyve ile fide satışı yapan pazaryerlerinin açık olabilmesinin kararlaştırıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda ilimiz merkez ilçede Kuşdilli ve Aşıkpaşa mahallelerindeki semt pazarlarının 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilmesine, bu pazaryerlerine aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının 300 olarak uygulanmasının devamına, vatandaşlarımızın yaş sebze ve meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazaryerine gidip gelebilmelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir."

Açıklamada, pazar yerlerinin açık olduğu günlerde Kovid-19 tedbirlerinin ilgili kurumlarca denetleneceği, kararlara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem yapılacağı aktarıldı.