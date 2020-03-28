Kırşehir'de İl İdare Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kırşehir'de İl İdare Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri değerlendirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması, bugüne kadar alınan tedbirlere vatandaşların en üst düzeyde riayet etmelerinin sağlanmasına yönelik önlemlerin görüşüldüğü belirtildi.

Şehirlerarası seyahatlerde otobüs seferlerinin saat 17.00 itibariyle Valilik iznine bağlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlarımızın şehirler arası yolculuk yapmasının 'Seyahat İzin Kurulu' izni ile gerçekleştirilebilmesi kararlaştırıldı. Seyahat İzin Kurulu, kamu görevlileri, emniyet temsilcisi, belediye temsilci, otogar sorumlusu ve ilgili meslek odası temsilcisi yoksa konuya ilişkin sivil toplum temsilcisinden oluşturulmasına, yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında İl Sağlık Müdürlüğünce sağlık kontrol noktalarının oluşturulmasına karar verilmiştir. Diğer illerden ilimize gelecekleri bildirilen yolcuların ilimiz girişlerinde kontrollerinin gerçekleştirilmesine, karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişilerin 14 gün süreyle karantinaya alınması, otobüslerin ilimiz güzergahlarında mola verdikleri yerlerin İl Sağlık Müdürlüğünce sürekli olarak hijyen kuralları açısından denetlenmesine ve sağlık kurallarına uygun olarak faaliyet yürütmelerinin sağlanması da karara bağlanmıştır."