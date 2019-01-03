Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de İlik Nakli İçin Kan Bağışı Kampanyası Başlatıldı

Kırşehir'de İlik Nakli İçin Kan Bağışı Kampanyası Başlatıldı

1 saat önce

Kırşehir'de, kemik iliği rahatsızlığı bulunan hastalara uygun donör bulunabilmesi amacıyla kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Kırşehir'de İlik Nakli İçin Kan Bağışı Kampanyası Başlatıldı, System.String[]
Kırşehir'de, kemik iliği rahatsızlığı bulunan hastalara uygun donör bulunabilmesi amacıyla kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kızılay Derneği İç Anadolu Bölge Kan Merkezi kan bağışı ve kök hücre bağışı ekibi, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde 6 gün süreyle kampanya düzenleyecek.

7-12 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek kan ve kök hücre bağışı kampanyasına kentteki tüm kurumların katılımının sağlanması amacıyla duyuru yapıldı.

Açıklamada, kampanyada gönüllülerden kan bağışı ve kök hücre örneği toplanmasının amaçlandığına işaret edilerek, bu kapsamda eğitim faaliyetlerinin de gerçekleştirileceği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:28 Kaynak: AA

Türkiye Kızılay Derneği, Kırşehir, Güncel
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