Kırşehir'de İlik Nakli İçin Kan Bağışı Kampanyası Başlatıldı

Kırşehir
'de, kemik iliği rahatsızlığı bulunan hastalara uygun donör bulunabilmesi amacıyla kan bağışı kampanyası başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kızılay Derneği İç Anadolu
Bölge Kan Merkezi kan bağışı ve kök hücre bağışı ekibi, Neşet Ertaş
Kültür ve Sanat Merkezi'nde 6 gün süreyle kampanya düzenleyecek.
7-12 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek kan ve kök hücre bağışı kampanyasına kentteki tüm kurumların katılımının sağlanması amacıyla duyuru yapıldı.
Açıklamada, kampanyada gönüllülerden kan bağışı ve kök hücre örneği toplanmasının amaçlandığına işaret edilerek, bu kapsamda eğitim faaliyetlerinin de gerçekleştirileceği kaydedildi.