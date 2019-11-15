Kırşehir'de ilkokul öğrencilerine afet bilinci eğitimi verildi

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, ilkokul öğrencilerine temel afet bilinci eğitimi verdi.

İl AFAD Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Merkez İlkokulunda öğrencilere yönelik eğitim programı düzenlendi.

Okul bahçesinde başlayan ve sınıflarda devam eden temel afet bilinci eğitiminde öğrencilere, başta deprem olmak üzere sıkça görülen afetlere yönelik afetler öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışlar anlatıldı.

Eğitimde, afete hazırlıklı okul, okul afet planlarının oluşturulması ve uygulanması, yapısal ve çevresel risklerden korunma yolları hakkında bilgi verildi.