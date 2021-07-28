Kırşehir'de imam hatip lisesi ilk mezunlarını verdiği yıl YKS'de il birincisi çıkardı - Son Dakika

Kırşehir Abdülkadir Özcan Fen ve Sosyal Bilimler Proje İmam Hatip Lisesi Müdürü Seyfettin Cerit, 2021 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında (YKS) sözel ve eşit ağırlık kategorilerinde il birincilerinin okullarından çıktığını açıkladı.

Cerit, AA muhabirine, öğrencileri Samet Akyol'un YKS-2021'de eşit ağırlıkta Kırşehir birincisi ve Türkiye 458'incisi, sözelde Kırşehir birincisi ve Türkiye 66'ıncısı olduğunu ifade etti.

Bu yıl ilk mezunlarını verdiklerini hatırlatan Cerit, "İlk mezunlarımızı verdiğimiz yılda böyle bir başarı elde etmek bizleri çok mutlu etti. Sayısalda da birinciler çıkarmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda daha büyük başarılara imza atmayı istiyoruz." dedi.