Kırşehir'de imam hatip mezunlarından suç duyurusu - Son Dakika

Bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri dolayısıyla yazar Erol Mütercimler hakkında Kırşehir'de suç duyurusunda bulunuldu.

Kırşehir'de imam hatip okullarından mezun olan bir grup, Erol Mütercimler'in imam hatiplilerin geneliyle ilgili kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

Kırşehir Adliyesine gelen grup, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Grup adına konuşan, Kırşehir İmam Hatipliler Derneği Başkanı Alparslan Yıldız, imam hatip camiasına saldırılmasını, mesnetsiz, dayanaksız, delilsiz ve tamamen iftira, yalan, çamur seviyesindeki ithamları en güçlü şekilde kınadıklarını söyledi.

İlim ve irfan ile nice nesillerin yetişmesine yuva olan imam hatip okullarına ve mezunlarına yapılan bu hakaretin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Gerek insani, gerek vicdani ve ahlaki davranışlara olmak üzere özlenen nesil profilini sergileyen imam hatip öğrencileri ile adı zikredilen okullarımız ve camiamız, tüm bu hasletlerden uzak kesimi son derece rahatsız etmektedir. Elhamdulillah, Rabbimizin bahşettiği inanç ve azimle durmadan yola devam edecek, imanlı ve bilgili nesil yetiştirmek gayesinden zerre taviz verilmeyecektir.

Kirli algının yeni tezahürü bu müfteri şahsa gerekli yaptırımların camiamızın içini rahatlatacak seviyede yapılmasını istiyoruz."