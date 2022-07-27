Edinilen bilgiye göre olay, Bağbaşı Mahallesinde bir inşaatın altını su basması ile meydana geldi. Suyun yumuşattığı toprakta meydana gelen kaymayı gören vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi. Olay yerine giden AFAD ekipleri işçiyi topraktan çıkardı. Vücudunda yaralanmalar olan işçi Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Bölgede ise güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: İHA

Kırşehir, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İnşaat temelinde meydana gelen toprak kaymasında 1 işçi yaralandı - Son Dakika

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