İnşaat temelinde meydana gelen toprak kaymasında 1 işçi yaralandı - Son Dakika
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İnşaat temelinde meydana gelen toprak kaymasında 1 işçi yaralandı

27.07.2022 18:46
İnşaat temelinde meydana gelen toprak kaymasında 1 işçi yaralandı

Kırşehir'de, inşaat temelinde meydana gelen toprak kaymasında yabancı uyruklu işçi yaralandı.

Kırşehir'de, inşaat temelinde meydana gelen toprak kaymasında yabancı uyruklu işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Bağbaşı Mahallesinde bir inşaatın altını su basması ile meydana geldi. Suyun yumuşattığı toprakta meydana gelen kaymayı gören vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi. Olay yerine giden AFAD ekipleri işçiyi topraktan çıkardı. Vücudunda yaralanmalar olan işçi Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Bölgede ise güvenlik önlemi alındı.

Meydana gelen toprak kaymasının nedeni araştırılıyor. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İHA

Kırşehir, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnşaat temelinde meydana gelen toprak kaymasında 1 işçi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnşaat temelinde meydana gelen toprak kaymasında 1 işçi yaralandı - Son Dakika
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