Kırşehir'de internet ve bilgisayar sıkıntısı çeken öğrenciler için EBA sınıfları oluşturuldu - Son Dakika

Kırşehir merkez ve ilçelerinde internet ve bilgisayar sıkıntısı çeken çocuklar için EBA destek sınıfları oluşturuldu.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Numan Nafiz Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilere yardımcı olabilmek için merkez Cacabey, Kaman ve Mucur Gençlik merkezlerinde EBA sınıfları oluşturulduğunu ifade etti.

İnternet ve bilgisayar sıkıntısı çeken çocuklara yardımcı olmayı amaçladıklarını vurgulayan Şahin, "EBA Canlı Ders Sınıfları" adı ile açılan EBA destek sınıflarının çocuklar tarafından ilgi gördüğünü belirtti.

Şahin, "Gençlerimiz maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde gönül rahatlığı ile gençlik merkezlerimizde derslerini takip ediyorlar. Farklı saatlerde çocuklarımız geliyor. Bu sınıflarda canlı eğitim almaya devam ediyorlar ve isterlerse de eğitimlerinden sonra kalıp ders çalışabiliyorlar. Ders haricinde gençlik merkezlerinin diğer imkanlarından da faydalanıyorlar." diye konuştu.