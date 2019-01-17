Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de İş Gücü Eğitim Planı Görüşüldü

Kırşehir'de İş Gücü Eğitim Planı Görüşüldü

1 saat önce

Kırşehir İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında iş gücü eğitim planı ele alındı.

Kırşehir'de İş Gücü Eğitim Planı Görüşüldü, System.String[]
Kırşehir İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında iş gücü eğitim planı ele alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, yılın ilk toplantısını Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığında yaptı.

Vali Akın, toplantının Kırşehir istihdamının artmasına, işsizliğin de azaltılmasına katkı sunacağına inandığını belirtti.

İl genelinde istihdam sorununun çözülmesine dair çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Mevcut işletmelerin istihdamla ilgili problemlerinin tespiti, istihdamın korunması, işsizliğin önlenmesi için alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi de bugünkü toplantıda kurul üyeleri ile görüşülüp değerlendirilecek. 2018 yılı 4. dönem toplantısında alınan kararların uygulanmasına yönelik çalışmaların neler olduğu, bu çalışmalar çerçevesinde İş-Kur ile Milli Eğitim İl Müdürlüklerimizce uygulanan programların denetlenmesine ilişkin denetim sonuçlarının değerlendirilmesi yapılacak. 2018 yılı faaliyet raporunun kurulumuzun onayına sunulması, Kırşehir İş Gücü Piyasası Araştırma Raporundaki tespitler ve kurumlarımızın talep ve önerileri doğrultusunda oluşturulan 2019 yılı İş Gücü Eğitim Planının kurulun görüş ve onayına sunulması, açılan kursların kurulun onayına sunulması gibi konular da bu toplantıda değerlendirilecek."

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya da kurum tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ve sonuçları hakkında kurul üyelerine bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:11 Kaynak: AA

Kırşehir, Güncel
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